VriendenLoterij steunt hockeyclub De Hoeksche Waard met 5.000 euro

Overvolle prullenbak­ken met zakjes hondenpoep zorgen voor stank: ‘Dit is toch onhygië­nisch?’

Mensen klagen vaak over hondenbezitters die de poep van hun dier niet opruimen. Maar in één gemeente is het de omgekeerde wereld: daar worden de overvolle prullenbakken met zakjes hondenpoep juist niet geleegd. Bewoners klagen dat het stinkt. ,,Dit is toch hartstikke onhygiënisch?”