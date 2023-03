Vrees voor slapeloze nachten door windmolens: ‘Voorkom dat mensen niet meer in hun huis kunnen wonen’

Volleybal­sters Forza leggen concurrent over de knie: ‘Dit is een bevrijding’

Drie overwinningen boekten de volleybalsters van Forza in een reeks van zeventien duels in de promotieklasse A. Drie keer trok de formatie van Peter Korstanje in een vijfsetter aan het langste eind. Nadat een week geleden de eerste zege van 2023 was behaald, boekte de Schouwse equipe in een cruciaal duel de tweede opeenvolgende overwinning. Het eveneens tegen degradatie vechtende SNA ging in Zierikzee over de knie: 4-0 (25-22, 25-23, 25-13, 25-19).