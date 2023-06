Voorne aan Zee verdeelt portefeuille ontslagen wethouder

Spionnen aan het werk in Brielle en Hellevoet­sluis, maar dat hielp Engelsen niet aan de overwin­ning

Hoe de vijand in de zeventiende eeuw informatie over onze oorlogsvloot kreeg? Gewoon via de postboten uit Brielle en Hellevoetsluis, die in oorlogstijd doodleuk bleven doorvaren tussen de strijdende partijen.