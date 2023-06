Voetballer kent geen saaie seizoenen: van landelijk nieuws na bizarre finale tot ongeslagen kampioen

MET VIDEO Grote brand verwoest boerderij in Oudenhoorn, alle dieren gered

In een boerderij aan de Molendijk in Oudenhoorn is zondagochtend even na 06.00 uur een brand ontstaan. Bij de brand kwam veel rook vrij. Het vuur was rond 08.30 uur onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen en alle dieren zijn in veiligheid gesteld.