Vissen kunnen ‘inchecken’ in ‘havenhotel’ Middelharnis

lezersbrieven Ergernis over hoogbouw in Terneuzen: ‘We zagen de Residentie Veerhaven een steeds arrogante­re plek innemen’

Vooropgesteld: We gunnen iedereen zijn eigen woonomgeving en woongeluk. Onze ‘blik’ op de Residentie Veerhaven is echter anders dan die van de heer Jan Sips, projectadviseur, mededirecteur van Top Development en voormalig VVD gemeenteraadslid van Terneuzen. Als het actieve geheugen ons niet in de steek laat, is de bouwvergunning verstrekt toen Sips raadslid was. Tijdens de bouwfase zagen we de Residentie Veerhaven een steeds arrogantere plek innemen naast de belendende percelen. We begrijpen nu dat dit van tijdelijke aard is en dat we dit gebouw als monument moeten zien van een bekende Terneuzense familie. Sips bereidt ons voor op volgende hoogbouwplannen. Zijn er nog meer families met hart voor de stad? Henk en Dineke Krutwagen, Terneuzen