Veteraan Johan Baars is er bij elke herdenking, maar mist soms respect: ‘Makkelijk om veilig thuis te oordelen’

Wie wordt Bea’s opvolgster? Na drie jaar afwezig­heid weer een Fokveedag in Hellevoet­sluis

Wat is de mooiste koe van de Zuid-Hollandse Eilanden? De missverkiezing is, na drie jaar afwezigheid, weer aanstaande. Zaterdag 12 augustus is de 63ste editie van de Fokveedag Hellevoetsluis.