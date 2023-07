Vertrouwenscommissie: ‘Helaas nog geen match gevonden voor nieuwe burgemeester Hoeksche Waard’

Cel geëist tegen Smerdieker die vriend wilde ‘helpen’

De 23-jarige R. B. uit Sint Maartensdijk stapte in juni vorig jaar café-restaurant Hof van Holland in Tholen binnen in de verwachting daar een leuke tijd door te brengen. Het liep echter anders. Hij raakte betroken bij een vechtpartij en hoorde daarvoor vrijdag de officier van justitie een celstraf van 22 maanden waarvan acht voorwaardelijk plus een schadevergoeding van bijna achtduizend euro tegen zich eisen.