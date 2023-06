Verbouwing de Brielse Boer begint in de zomervakantie

Goereese scholen krijgen bekroning voor duurzaam­heid

Twee scholen op Goeree-Overflakkee hebben een Groene Vlag gekregen, een internationale onderscheiding voor onderwijsinstellingen die op het gebied van duurzaamheid goed bezig zijn. OBS de Molenvliet in Stad aan ’t Haringvliet en de Beroepscampus in Sommelsdijk vielen in de prijzen.