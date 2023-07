Verbazing over ‘nog meer afsluitingen’ Haringvlietbrug: ‘Almaar nieuwe, nare verrassingen’

Hoe ‘het Gors’ al vele jaren generaties vakantie­gan­gers naar de kust trekt: ‘Het voelt als thuiskomen’

Hoezo op vakantie naar Frankrijk of Spanje? Het eigen land is ook fijn! Zo gaat generatie na generatie uit deze regio naar het Kruininger Gors in Oostvoorne. De favoriete vakantiestek van veel Rotterdamse families bestaat 75 jaar. ,,Ik kan niet zonder, net als mijn ouders, mijn zus en mijn broer, de kinderen en hun kinderen.”