Veel minder inbraken, maar het is wel ‘opletten geblazen’ in deze vakantieperiode

Koos en zijn toneelclub zijn altijd op zoek naar jonge mannen: ‘We willen graag de honderd jaar halen’

Toneelspelen bij De Burchtspelers in Oostvoorne betekent schaterlachen tot de tranen over je wangen lopen, maar ook flink aanpoten. Want twee kluchten per jaar op de planken brengen, elk jaar opnieuw, is geen sinecure, weet Koos van Marion uit ervaring. Hij speelt al ruim 25 jaar mee.