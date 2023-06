Vanochtend kans op lichte regen in Goeree-Overflakkee

Clubs en organisa­ties op Burgh-Haamste­de laten van zich horen: ‘Er is hier zoveel waar ik geen weet van had’

Je hoeft geen superman of supervrouw te zijn om bij de brandweer te gaan, zegt ploegleider Matthijs Geldof van de brandweerpost Burgh-Haamstede. ,,Dat is juist het mooie aan zo’n ploeg. We hebben hier alles in huis.” Dat laatste geldt voor heel zijn dorp, blijkt zaterdag. Hulpdiensten én verenigingsleven laten van zich horen. ,,Er is hier zo veel gaande”, zegt Riet Beinema van de dorpsraad.