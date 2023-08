Mijn foto MIJN FOTO | Wat een mooi achtertuin­tje

Deze foto is genomen door Jannie Timmer bij de Koudekerkse inlaag op Schouwen-Duiveland. ,,In de 33 jaar dat ik op Schouwen-Duiveland woon is dit mijn favoriete plekje, ik noem het gekscherend mijn achtertuintje omdat ik hier meer tijd doorbreng dan in mijn eigen achtertuintje.”