Tractoren mogen nog maar op vier tijdstippen de Haringvlietdam over

Brandweer­mu­se­um Hellevoet­sluis blijft dicht om hoge stroomkos­ten

Het Brandweermuseum Hellevoetsluis is vandaag voor het eerst deze voorjaarsvakantie even open. De eerste dagen bleef het nationale museum vanwege de hoge stroomkosten dicht. Vandaag wordt besloten of dat ook voor de rest van de week zo blijft.