Tholense Boys tankt met driepuntervertrouwen voor nacompetitie

Jelle Leistra zingt ‘Op een mooie pinkster­dag’ op tweede pinkster­dag in de Adriaans­kerk

Wat een schattig dorp, dacht Willem Hesseling toen hij vijf jaar geleden Gouda verruilde voor Dreischor. En wat een ongelooflijk mooie kerk. Hij was koud verhuisd of Hesseling was al aan de slag bij de Vrienden van de Adriaanskerk. Die club doet er alles aan om iedereen de kerk binnen te trekken. Maandag galmt onder meer het bekende ‘Op een mooie pinksterdag’ door het gebouw.