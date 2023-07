Waterspor­ters mijden brug na intimida­ties door jongeren: ‘Ineens viel er een vuilniszak op mijn sup’

Vaar je op een mooie dag lekker op een boot over het water, word je opeens bespuugd, bekogeld of zowat besprongen. Pleziervaarders en suppers klagen over diverse vervelende confrontaties met jongeren op bruggen. ‘Ik hoorde opeens een klap op mijn sup en zag er een vuilniszak vanaf vallen’.