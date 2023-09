Strijd om woonpark buitenlandse werknemers wordt grimmiger: ‘Hij noemde me een fascist’

Wandel Feest Hoeksche Waard stijf uitver­kocht: 1.500 wandelaars aan de start in Putters­hoek

De tweede editie van Wandel Feest Hoeksche Waard is compleet uitverkocht. Maar liefst 1.500 wandelaars staan op zaterdag 16 september aan de start in Puttershoek. Hiermee is het aantal deelnemers ten opzichte van de eerste editie verdubbeld en is het evenement uitgegroeid tot het grootste sportevenement van de Hoeksche Waard.