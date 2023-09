De beelden­tuin van Monique en Bert komt nog één keer terug: ‘Het wordt een soort best of-edi­tie’

In 2021 zou écht de laatste editie van hun beeldentuin zijn. Maar twee jaar later komt de tuin van Monique en Bert Penning toch nog één keer vol met beelden te staan. ,,We worden er zó blij van.”