Bar Paco na zomer niet meer iedere zaterdag open: ‘Nachthore­ca op het eiland heeft het moeilijk’

De nachthoreca in de Hoeksche Waard heeft het zwaar. Het groeiende aantal festivals in met name de zomer leidt tot moordende concurrentie. Dat de gemeente vervolgens wel gesubsidieerde nachtbussen laat rijden van en naar Rotterdam, maar niet langs de eigen dorpskernen, maakt het er allemaal niet beter op.