Sprietlo­pen in Putters­hoek is meer dan de (gladde) oversteek over de balk

Wie dezer dagen een bezoek brengt aan Puttershoek, kan het nauwelijks ontgaan: er staat opnieuw wat groots te gebeuren in het Suikerdorp. De 45ste editie van het NK Sprietlopen op zaterdag 12 augustus vestigt via grote banners, die her en der in het dorp te zien zijn, al de aandacht op zich.