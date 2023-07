Stevige buien met fors onweer in Goeree-Overflakkee vandaag

Snel naar de HAP? Op Schouwen is geen taxi te krijgen: ‘Schofterig dat dat zo is’

Gerard Cobussen van jongerencamping Duin en Strand in Scharendijke trekt aan de bel over het gebrek aan taxivervoer op Schouwen-Duiveland. Zondagmiddag had hij een gevalletje HAP en een jongen die richting weekendtandarts moest. Er was op dat moment geen taxi te krijgen.