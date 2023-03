Sluisbrug in Stellendam mogelijk nog weken buiten gebruik

N57 vannacht uren dicht tussen Stellendam en Hellevoet­sluis: 45 minuten extra reistijd

De provinciale weg N57 is de komende nacht - woensdag 1 maart tussen 00.00 en 05.00 uur - tussen Stellendam en Hellevoetsluis in beide rijrichtingen afgesloten. Deze stremming is nodig voor het uitvoeren van testwerkzaamheden aan de basculebrug die bij de Goereesesluis in de autoroute zit. Weggebruikers moeten rekening houden met ongeveer 45 minuten extra reistijd.