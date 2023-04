Sluisbrug bij Stellendam nog tot juni buiten gebruik

Sluisbrug in Stellendam mogelijk nog weken buiten gebruik

De kans is groot dat de hefbrug over de Goereesesluis, waarvan vrijdag het brugdek is weg gehesen, nog weken buiten gebruik zal zijn. De verbinding over de in- en uitgang van de Stellendamse Binnenhaven werd vorige week woensdag aangevaren door een binnenvaartschip en wordt nu op een nabijgelegen grasveld gerepareerd.