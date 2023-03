Seksueel misbruik van dochter (11) en zoontje (8): vader naar de gevangenis

Oranjevere­ni­ging neemt definitief besluit: geen activitei­ten in het centrum

Het deed pijn om de brief naar de 900 leden te versturen, maar toch werd die bezorgd. De boodschap was helder: ‘Oranjevereniging Prinses Juliana organiseert dit jaar helaas geen activiteiten in Oud-Beijerland’. Het ontbreekt de vereniging aan bestuursleden die deze taak op zich willen nemen.