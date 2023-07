Scootmobieler uit karretje geslingerd na botsing met vrachtwagen

Geen opvolger voor ontslagen wethouder in Voorne aan Zee

De in mei ontslagen wethouder Tatjana Sormaz (BVNL) krijgt in Voorne aan Zee geen opvolger. De coalitie gaat met zes wethouders verder, zo maakte fractievoorzitter Alice Vermeer van Partij Voorne aan Zee donderdagavond namens de coalitie in de gemeenteraad bekend.