Rockanje Classic Races met Dakar Rally-deelnemer en 26 speciale VIP-gasten

Brielle groeit uit tot festival­stad: na histori­sche evenemen­ten en popfestijn nu ook hou­se-feest

Het ene nieuwe festival is nog niet geweest in Brielle of het volgende staat alweer op stapel: Metz langs het Brielse Meer. Housefans kunnen zich hier zaterdag uitleven. Dj La Fuente is een trekpleister.