Reddingshonden Jelle en Spirit zal je niet snel zien in Turkije, maar in Nederland maken zij wél het verschil

Muziek en kunst tijdens actiemid­dag slachtof­fers aardbeving

Het meeleven met mensen die in niet te beschrijven omstandigheden leven door de aardbevingen in Turkije en Syrië mag niet verdwijnen. Die gedachte ligt ten grondslag aan de actiemiddag zaterdag 11 maart in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Musici en beeldende kunstenaars zullen zich hier presenteren.