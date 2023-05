Rebecca en Wout verzorgen Astrid, die jong dementie kreeg: ‘Geen opoffering, maar vanzelfsprekend’

Mysterieus metersdiep gat ontdekt op Tholen, waterschap staat voor een raadsel

Is er een schatgraver actief in Oud-Vossemeer? Of is er een dumpplaats voor drugsafval gecreëerd? Waterschap Scheldestromen staat voor een enorm raadsel nadat een gat van ongeveer 5 meter doorsnede en 3 meter diep is ontdekt in de berm van de Zeedijk.