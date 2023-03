Raadslid Den Brok (68) wordt museumbaas: ‘We moeten maritieme historie koesteren’

Ze is blij met de benoeming die woensdag al inging. Als wethouder kunst en cultuur van de vroegere gemeente Hellevoetsluis was ze vanaf de start betrokken bij het museum over de rijke maritieme historie van Hellevoetsluis.

,,Ik ben verheugd dat ik nu mijn kennis en ervaring kan inzetten”, zegt de Hellevoetse. ,,Het museum had altijd een warme plek in mijn hart. Al jaren werken vrijwilligers en betaalde krachten met hart aan ziel aan het behoud van het culturele erfgoed in de vestinghaven. De indrukwekkende historie van Hellevoetsluis moeten we koesteren en aan zo veel mogelijk bezoekers laten zien.”

Afzijdig houden

Den Brok lichtte maandag de fractievoorzitters en de burgemeester van Voorne aan Zee in dat ze de baas wordt van Fortresse. Zij zagen er geen problemen in, zegt IBV-fractievoorzitter Rien Kap. Wel moet Den Brok zich in politieke vergaderingen afzijdig houden van besprekingen en besluiten over Fortresse, omdat er een subsidierelatie is met de fusiegemeente. Ze noemt dat zelf ‘logisch’.

Dokken van schepen wordt hervat

Bestuursvoorzitter Igor Kluin van het museum zegt ‘blij te zijn een volgende stap te maken in de professionalisering’. Hij laat weten dat de loods naast droogdok Jan Blanken momenteel wordt verbouwd tot een moderne museumlocatie. De verwachting is dat het eerste deel vanaf eind april open kan. Dan kunnen de rondleidingen weer beginnen. Ook start het dokken van de schepen weer, wat voor bezoekers altijd een imposant gezicht is. Het bezoekersdepot in het vroegere Stadsmuseum gaat eveneens weer open voor het publiek.

Den Brok volgt ad-interimdirecteur Hans Bins op die nauw betrokken blijft bij Fortresse als penningmeester.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.