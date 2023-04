Provincie wil actie: Goeree-Overflakkee moet meer doen om vergunninghouders onderdak te bieden

Zorgen om oude beuken voor raadhuis in Oostvoorne: ‘Er moet nu iets gebeuren’

De twee enorme beuken voor het oude raadhuis in Oostvoorne zijn in gevaar. Door het houten terras dat rond hun wortels is getimmerd, krijgen ze te weinig water. ‘Er moet nu iets gebeuren.’ De eigenaar schakelt een boomexpert in.