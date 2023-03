Praatje over toekomst buurthuis blijkt verkapt sluitingsbevel, gebruikers met stomheid geslagen

Zwaluwhof stuit op vleermui­zen: nog even wachten op luxe woonwijk

Wie wil dat nou niet? ‘Uniek wonen in een zee van rust’. Dan kan als je een van de 71 koophuizen in de nieuwe woonwijk Zwaluwhof in Oostvoorne kunt bemachtigen. Maar de bouwplannen lopen vertraging op vanwege de aanwezigheid van vleermuizen in de buurt.