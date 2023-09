Politie houdt 33-jarige man aan voor handel in harddrugs

Toegangs­ver­bod voor man die zuster mishandel­de in verpleeg­huis

Een 51-jarige Numansdorper die zijn buurman in het gezicht sloeg na een ruzie over diens konijnen én enkele dagen eerder ook al een zuster in een verpleeghuis mishandelde, is veroordeeld tot een maandenlange gevangenisstraf. Doordat de dader na die incidenten al geruime tijd vastzat, hoeft hij niet opnieuw de cel in.