Plan voor wooncontainers voor 250 expats die fabriek komen bouwen

Het Weer Stralend zonnig weer in Goe­ree-Overflak­kee vandaag

Het wordt vandaag bewolkt en wisselvallig in Goeree-Overflakkee, met in de ochtend regen en hagel. 's Middags stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vanavond is het helder en koelt het af tot ongeveer 18 graden.