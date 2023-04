Peperdure Brielse houten toren zit vol gebreken: ‘Hij is onveilig’

Roeiafde­ling WSV Binnenmaas bestaat 25 jaar: ‘Van twee schuitjes naar vloot van dertig wedstrijd­bo­ten’

De roeiafdeling van WSV Binnenmaas in Mijnsheerenland begon in 1998 met twee oude, houten boten op een grasveldje. Een kwart eeuw later beschikt de afdeling over een kleine armada van zo’n dertig ranke, slanke polyester (wedstrijd-)boten en zijn er onder de honderd ‘zeer actieve’ leden ook een paar voormalig wereldkampioenen.