Patty (37) was ervan overtuigd dat ze op Ibiza zou gaan wonen, totdat ze haar grote liefde tegen het lijf liep

Als klein meisje wist Patty Letterman (37) uit Oud-Beijerland al dat ze later in Spanje wilde wonen. Ze was er lang van overtuigd dat het Ibiza zou worden. Maar toen ze in een stad in Zuid-Spanje haar grote liefde tegen het lijf liep, veranderde haar plan onverwachts.