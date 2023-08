Panama Papers nekken Dirkslandse ondernemer: belastingfraude en valse facturen

Schouwse kitesurf­ster werd binnen drie jaar wereldtop­per: ‘Soms gedacht dat ik het nooit zou halen’

Bij het WK zeilen in Scheveningen is het deze week heel duidelijk geworden: Annelous Lammerts gaat volgend jaar als medaillekandidate naar de Olympische Spelen van Parijs. De 29-jarige kitesurfster uit Schuddebeurs is weliswaar pas drie jaar actief in de raceklasse Formula Kite, maar hoort nu al bij de besten van de wereld. ,,Ik denk dat de bondscoach het aan het begin meer zag zitten in mij dan ik zelf.”