Oud-minister verdiende tonnen met ‘omstreden’ constructie: ‘Hij had goede voorbeeld moeten geven’

Eerste Aziatische hoornaars van dit jaar waargeno­men in Zeeland

De eerste Aziatische hoornaars van dit jaar zijn gesignaleerd. Het insect werd drie keer gezien, alle keren in Zeeland. De hoornaar werd op 2 maart gezien in Kloetinge, op 8 april in Heinkenszand, en op 9 april in Zierikzee.