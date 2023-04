OSV zegt dat Marco van Daalen blijft, SSS meldt dat hij komt: ‘Wilde het na derby bekendmaken’

monnikenwerk ‘Opdat het nooit meer vergeten wordt en nooit meer zal gebeuren’

April 1945. ‘Hoop op een snelle bevrijding.’ ‘Er was geen enkel vergelijk met vroeger mogelijk. Je dagelijkse beslommeringen hingen volledig samen met maar één doel, het te kunnen navertellen. Dat doe ik nu, navertellen. Beleven is anders. De angst overbrengen. Het blijft gebrekkig. De wereld van vroeger keert nooit weer terug. Het hele leven is iedere keer weer een besef dat alles wat er gisteren was verleden tijd is en niet overgedaan kan worden.’