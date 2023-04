Opmerkelijk voorstel: ‘Boeren uitkopen? Laat ze een dierenpension beginnen’

Negen missies en daarna nog een gevecht met Defensie, maar John Hogerheij­de heeft zijn erkenning

Babyvoetjes in een massagraf, vluchtelingen in paniek, bombardementen. Het is John Hogerheijde niet in de koude kleren gaan zitten. Hij heeft woensdag het Draaginsigne Gewonden (DIG) opgespeld gekregen.