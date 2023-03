Ook tijdelijke woningen in Goudswaard: ‘De nood is hoog en er is nu behoefte aan’

Bekijk hier de uitslag van de Provincia­le Statenver­kie­zin­gen in Goe­ree-Overflak­kee

Nieuwkomer BBB is de grootste in Goeree-Overflakkee. De partij kreeg 22,9 procent van alle stemmen. SGP volgt op de tweede plek met 18,0 procent van de stemmen. Dat is 1,9 procent minder in vergelijking met vier jaar geleden.