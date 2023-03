Omwonenden willen geen appartementen in historische kerk: ‘Respect voor Cultureel Erfgoed’

Stichting Gay op Flakkee mag toch bloemen leggen: bestuur Oranjevere­ni­ging legt taken neer na rel

Het bestuur van de Oranjevereniging Ring van Oranje legt de taken neer na een rel over dodenherdenking in het dorp. De gemeente Goeree-Overflakkee neemt de organisatie hiervan over. De stichting Gay op Flakkee mag tijdens de herdenking dan wél bloemen leggen.