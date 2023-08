Oliebollen en kerstballen: Hellevoetsluis heeft weer kerstmarkt in hartje zomer

Franse sommelier Ma­rie-Ag­nès: van driester­ren­res­tau­rants naar workshops in de polder

Marie-Agnès Labopin, sommelier in Singapore. Dat stond eerst op haar visitekaartje. Alliteratie met een mondaine uitstraling. Bekt en oogt toch net even anders dan Marie-Agnès Labopin, sommelier in Zinkweg, een buurtschap. Daardoor kun je misschien al bij voorbaat met 1-0 achterstaan. Maar als je dan uit Frankrijk - het wijnland bij uitstek - komt, heb je bonuspunten in overvloed.