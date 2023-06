Numansdorp snakt na regen en corona naar bruisende Paardenmarkt

Oud-wethouder doet aangifte tegen ex-collega: ‘Hij was heel dreigend, ik werd er bang van’

Tatjana Sormaz mag dan zijn weggestuurd als wethouder van BVNL, de gemeente Voorne aan Zee is nog niet van haar af. Ze heeft aangifte gedaan tegen de zittende wethouder Peter Schop. ,,Hij had me bij de keel kunnen pakken.”