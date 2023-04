Nissewaard en Voorne aan Zee lopen wel in de pas met statushouders

met video Eerste Ooster­schel­de­kreeft op alterna­tief feestje aan wal gebracht. ‘Leve Zierikzee!’

Onder een luid ‘Leve Zierikzee!’ is donderdagmiddag even na 13.00 uur de eerste Oosterscheldekreeft aan de wal gebracht. Dit gebeurde aan 't Luitje in Zierikzee. Vandaag wordt er nóg een ‘eerste’ Oosterschedekreeft aan het publiek gepresenteerd, en wel in Kortegene.