Nieuwe ‘miljoenenschool’ begint op bijzondere plek: ‘Het is een schuur met een hoog dak’

Monnikenwerk Land aan Zee - seculiere retraites in luxe context

Liselotte Baeijaert en Michiel Deturck maken werk van hun ideeën aan de Meeldijk in Burghsluis. Het is geen artistieke verbeelding meer, Land aan Zee is een toevluchtsoord in wording. Tijdens Kunstschouw kan iedereen er tot zondag een kijkje nemen. Niet alleen bij het werk van kunstenaars in de gerenoveerde en uitgebreide uienschuur, maar ook in het retraitecentrum zelf dat in september de deuren opent.