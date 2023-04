Nieuw onderzoek naar botbreuken baby Oude-Tonge: verdachte ouders opgelucht

update Gezin overvallen in woning Melissant, vader en moeder lichtge­wond

Een gezin is in de nacht van maandag op dinsdag overvallen in hun woning in Melissant (Goeree-Overflakkee). De vader en moeder liepen hierbij lichte verwondingen op. De daders hebben waardevolle spullen uit het huis meegenomen.