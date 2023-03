N57 bij Ouddorp in beide richtingen dicht vanwege geschaarde vrachtwagen, veel ijzerwerk op weg

Nicki Minnai zet haar baan als psychologe op een zijspoor om een cityhoppen­de schrijf­ster te zijn

Haar beroep als psychologe heeft ze ‘even’ op een zijspoor gezet. Nicki Minnai heeft zich op het schrijverschap gestort, maar doet dat nu niet vanaf een gezellig, rommelig appartement in Rotterdam of in het vertrouwde ouderlijke huis in Maasdam. Nee, om zich goed in haar nieuwe boek te kunnen inleven, woont ze sinds vorig jaar in Florence. En dan is ook nog eens haar debuut verschenen.