Minister Hugo de Jonge komt kijken naar bouwplannen Brielle Buiten

Belasting verdubbeld: eigenaren tweede woningen voelen zich melkkoe van gemeente

Pieter van der Weijde voelt zich een melkkoe van de gemeente Schouwen-Duiveland. De forensenbelasting voor zijn vakantiewoning in Renesse is in zes jaar tijd meer dan verdubbeld. Ook Roel Dunki Jacobs zag de belasting voor zijn tweede woning in Kortgene verdubbelen.