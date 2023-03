Minder WW-uitkeringen in Goeree-Overflakkee

Verwenmo­men­ten­dag voor mensen met en na kanker, even niet denken aan ziek zijn

Een team van twintig vrijwilligers van Verwenmoment legde zaterdag een dag lang mensen die kanker hebben of hebben gehad in de watten. In het Tonnenmagazijn in Brouwershaven werd gestyled, gelakt, gemasseerd, maar vooral ook veel gekletst en gelachen.