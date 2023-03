Melissant krijgt oorlogsmonument, maar zoekt nog gezichten bij de namen

Van tien mensen is inmiddels bekend dat zij geboren of gestorven zijn dan wel gewoond hebben in Melissant en kort voor, tijdens of na de oorlog ten gevolge daarvan zijn overleden. De voorbereidingen voor het monument ter nagedachtenis aan hen, dat moet komen in het dorpscentrum, zijn in volle gang. Inwoners hebben het initiatief daartoe genomen. De stichting WO2GO maakt een herdenkingspaneel, dat bij het monument komt. ,,We geven de slachtoffers een gezicht en vertellen hun verhaal’’, legt voorzitter Dennis Notenboom uit.

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Jan Zandee. © Stichting WO2GO

Notenboom is op zoek naar meer informatie over de oorlogsslachtoffers. Wie weet meer, heeft een foto of is of kent familie? De tien namen van de overledenen zijn: Leendert Goedegebuur (1913-1939), Aren van Bodegom (1903-1945), Cornelis van der Mast (1922-1944), Hendrik van der Mast (1931-1944), David Doornheim (1890-1945), Dirk Sieling (1920-1945), Jan Zandee (1885-1944), Johannes van Rumpt (1878-1945), Johan Bechtum Czn. (1924-1946) en Maurice Albert Stratton (1911-1941).

Vliegenier

Deze tien worden straks herdacht op een paneel zoals WO2GO er op het eiland meer heeft geplaatst. Van het ene slachtoffer is meer bekend dan van het andere. Vooral van de in Bergen-Belsen gestorven Van Bodegom, de in Nederlands-Indië overleden Van Rumpt en de Engelse vliegenier Stratton zouden foto’s en achtergrondverhalen welkom zijn, geeft Notenboom aan.

De stichting WO2GO doet al sinds de oprichting in 2008 onderzoek naar de oorlogsslachtoffers van Goeree-Overflakkee. Ook hoopt Notenboom dat er voor het paneel nog foto’s opduiken uit de oorlog. ,,Er is wel het nodige over de oorlog in Melissant bekend, maar er zijn weinig foto’s.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.