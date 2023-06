Meer dan vijfhonderd scholieren in Goeree-Overflakkee wachten op uitslag eindexamen

Al ruim 10.000 deelnemers aan onderzoek over rust en activitei­ten op zondag. ‘Willen duidelijk­heid bieden’

Vorige week ging het onderzoek ‘rust en activiteiten op zondag’ van start in de Hoeksche Waard. De eerste cijfers laten zien dat veel inwoners hun mening willen delen over dit onderwerp. Het onderzoek is al ruim 10.000 keer ingevuld, wat neerkomt meer dan 10 procent van alle 16-plussers in de Hoeksche Waard.